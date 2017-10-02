Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В сентябре в Крым заходили 30 судов-нарушителей - не только из России

Понедельник, 2 октября 2017, 18:51

В течение сентября в порты оккупированного Крыма зашло 30 грузовых судов-нарушителей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам оккупированных территорий.

Согласно информации, всего упомянутыми судами осуществлено 79 заходов в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Из них 23 судна под флагом Российской Федерации и 7 - под флагами других государств, в частности, Палау, Сьерра-Леоне, Того, Танзания.

Кроме того, зафиксировано 5 судов под флагами Мальты, Панамы, Танзании, Того и России, находившихся в акватории портов Севастополя, Феодосии и Ялты без захода в терминалы порта.

В министерстве напомнили, что морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта - закрыты на основании распоряжения Кабмина от 30 апреля 2014 года и в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 16 апреля 2014 года.

В течение августа 2017 года по обобщенной информации в порты и терминалы АР Крым заходили 34 грузовых судна-нарушителя под флагами РФ, Палау, Сьерра-Леоне, Того, Коморских островов, Танзании.

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и Севастополя будет рассматриваться как нарушение норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

Украинская правда

Темы: КрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Крым
На Крымском мосту сохраняются пробки
Вблизи Джанкоя начал пересыхать Северокрымский канал – СМИ
Появились свежие снимки военного полигона в Крыму. Там до сих пор детонирует
Последние новости
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
Все новости...
Реклама: