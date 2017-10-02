В запорожском "Союзе армян" рассказали о нападении на своего лидера
В "Союзе армян Запорожской области" подтвердили попытку нападения на руководителя организации Арташеса Саргсяна.
В комментарии "Украинской правде" вице-президент союза Рудольф Акопян отметил, что неизвестные стреляли, вероятно, из автомобиля, припаркованного через дорогу от машины, из которой выходил Саргасян с охранником.
Отвечая на вопрос, имеет ли он предположения относительно того, кто мог быть организатором нападения, Акопян отметил:
"У него (Саргсяна - УП), вроде бы, нет врагов, по крайней мере, в этой власти. При прошлой были конфликты с тогдашним главой запорожской милиции – Владимиром Сербой, который разгонял Майдан".
По словам Акопяна, от нападения пострадал охранник Саргсяна, который получил пулевое ранение в живот.
"Он находится в реанимации, без сознания, но состояние стабильное", – рассказал вице-президент союза.
Ранее 2 октября из источников в полиции появилась информация о нападении на лидера общественной организации "Союз армян Запорожской области" Арташеса Саргсяна.
Киллер стрелял в Саргсяна из автомата, однако тот остался невредимым, при этом ранения получил его охранник.
В полиции Запорожской области "Украинской правде" информацию не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить.
София Лукашова для УП