В запорожском "Союзе армян" рассказали о нападении на своего лидера

В "Союзе армян Запорожской области" подтвердили попытку нападения на руководителя организации Арташеса Саргсяна.



В комментарии "Украинской правде" вице-президент союза Рудольф Акопян отметил, что неизвестные стреляли, вероятно, из автомобиля, припаркованного через дорогу от машины, из которой выходил Саргасян с охранником.



Отвечая на вопрос, имеет ли он предположения относительно того, кто мог быть организатором нападения, Акопян отметил:



"У него (Саргсяна - УП), вроде бы, нет врагов, по крайней мере, в этой власти. При прошлой были конфликты с тогдашним главой запорожской милиции – Владимиром Сербой, который разгонял Майдан".



По словам Акопяна, от нападения пострадал охранник Саргсяна, который получил пулевое ранение в живот.



"Он находится в реанимации, без сознания, но состояние стабильное", – рассказал вице-президент союза.



Ранее 2 октября из источников в полиции появилась информация о нападении на лидера общественной организации "Союз армян Запорожской области" Арташеса Саргсяна.



Киллер стрелял в Саргсяна из автомата, однако тот остался невредимым, при этом ранения получил его охранник.



В полиции Запорожской области "Украинской правде" информацию не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить.



София Лукашова для УП