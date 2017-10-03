Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Крыму задержали украинца, находящегося в федеральном розыске

Вторник, 3 октября 2017, 09:38

Российские пограничники задержали при попытке выехать из Крыма гражданина Украины, находящегося в федеральном розыске.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ по Республике Крым.  

"Сотрудники Пограничного управления задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске, который имел намерение скрыться от российских следственных органов за рубежом", - говорится в сообщении.

Гражданина Украины, жителя Киева, 1987 года рождения задержали в пункте пропуска "Армянск" на севере Крымского полуострова.

По данным ФСБ, он является подсудимым по уголовному делу согласно ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и находится под подпиской о не выезде.

Кроме того, он был объявлен в розыск полицией Феодосии, которая подозревает его в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ.

В отношении подсудимого изменили меру пресечения на заключение под стражу.

По информации Погрануправления, с начала 2017 года пограничники при попытке пересечь государственную границу РФ задержали свыше 60 граждан, объявленных в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

Темы: КрымРосcияаннексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
08:54
По всей Украине тревога: в России взлетел МиГ
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили три вражеских дрона
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
Все новости...
Реклама: