Жители требуют, чтобы боевики оставили оккупированное село Пикузы
Жители подконтрольного боевикам ОРДО села Пикузы требуют отвести вооруженных людей и вооружения от жилых районов села.
О соответствующем письме от местных жителей сообщается в отчете СММ ОБСЕ за 1 октября.
Письмо, переданное наблюдателям СММ ОБСЕ, жители также адресовали администрации Новоазовского района, ООН и Международному комитету Красного Креста.
"В письме изложены те трудности, с которыми сталкиваются жители, такие как нехватка газоснабжения, а также письмо содержит требование немедленно отвести вооруженных людей и вооружения от жилых районов села", - сообщают в мониторинговой миссии.
Отмечается, что команда СММ видела в селе двух вооруженных мужчин.
Пикузы - это село, которое раньше называлось Коминтерново, расположенное неподалеку от Мариуполя.
К концу 2015 года село находилось в серой зоне, как это предусмотрено Минскими соглашениями, но боевики заняли его 22 декабря 2015.
Ранее в феврале 2017 наблюдатели СММ ОБСЕ фиксировали в Пикузах танк боевиков.
Мария Думанская, для УП