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Жители требуют, чтобы боевики оставили оккупированное село Пикузы

Вторник, 3 октября 2017, 10:09
Жители требуют, чтобы боевики оставили оккупированное село Пикузы

Жители подконтрольного боевикам ОРДО села Пикузы требуют отвести вооруженных людей и вооружения от жилых районов села.

О соответствующем письме от местных жителей сообщается в отчете СММ ОБСЕ за 1 октября.

Письмо, переданное наблюдателям СММ ОБСЕ, жители также адресовали администрации Новоазовского района, ООН и Международному комитету Красного Креста.

"В письме изложены те трудности, с которыми сталкиваются жители, такие как нехватка газоснабжения, а также письмо содержит требование немедленно отвести вооруженных людей и вооружения от жилых районов села", - сообщают в мониторинговой миссии.

Отмечается, что команда СММ видела в селе двух вооруженных мужчин.

Пикузы - это село, которое раньше называлось Коминтерново, расположенное неподалеку от Мариуполя.

К концу 2015 года село находилось в серой зоне, как это предусмотрено Минскими соглашениями, но боевики заняли его 22 декабря 2015.

Ранее в феврале 2017 наблюдатели СММ ОБСЕ фиксировали в Пикузах танк боевиков.

Мария Думанская, для УП

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Темы: ДонбассАТООБСЕ
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