В Крыму продлили арест двум фигурантам "дела 26 февраля"

Подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя 3 октября продлил на 2 месяца домашний арест фигурантам "дела 26 февраля" Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

Запрет на свободное передвижение будет действовать до 7 декабря.

Сообщается, что "суд" счел несостоятельными доводы подсудимых и адвокатов о необходимости пересмотреть ограничение на свободное передвижение с целью трудоустройства, воспитания детей и посещения больничных учреждений.

"Судьи" сослались на то, что таким образом "нивелируется суть меры пресечения и не гарантируется явка подсудимых на последующие судебные заседания".

Следующее заседание назначили на 5 октября.

Как известно, под домашним арестом Дегерменджи и Асанов находятся с 6 апреля. До этого они сидели в Симферопольском СИЗО.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

11 сентября "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.