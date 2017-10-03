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В Крыму продлили арест двум фигурантам "дела 26 февраля"

Вторник, 3 октября 2017, 13:01

Подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя 3 октября продлил на 2 месяца домашний арест фигурантам "дела 26 февраля" Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

Запрет на свободное передвижение будет действовать до 7 декабря.

Сообщается, что "суд" счел несостоятельными доводы подсудимых и адвокатов о необходимости пересмотреть ограничение на свободное передвижение с целью трудоустройства, воспитания детей и посещения больничных учреждений.

"Судьи" сослались на то, что таким образом "нивелируется суть меры пресечения и не гарантируется явка подсудимых на последующие судебные заседания".

Следующее заседание назначили на 5 октября.

Как известно, под домашним арестом Дегерменджи и Асанов находятся с 6 апреля. До этого они сидели в Симферопольском СИЗО.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

11 сентября "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татарысударест
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