Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Численность украинской армии достигла максимума

Вторник, 3 октября 2017, 13:40

Численность Вооруженных сил Украины приблизилась к максимально предусмотренной законом отметке в 250 тыс. человек.

Об этом сообщил на брифинге во вторник начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

"На сегодняшний день, согласно закону, предельная численность Вооруженных сил - 250 тыс. Эта цифра обоснована... Как в любой армии, чем больше людей, тем лучше, но мы не можем нарушать закон, поэтому на сегодняшний день Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности, который составляет ту численность, какую я назвал", - сказал он.

По его словам, в дальнейшем количество военных, которых призывают, будут коррелировать с количеством увольняемых с воинской службы.

Как сообщалось, 20 сентября Кабинет министров Украины утвердил численность призывников на срочную воинскую службу в октябре-ноябре 2017 года в количестве 10 тыс. 460 человек.

С начала 2017 года с ВСУ заключено более 26 тыс. контрактов на воинскую службу.

Интерфакс-Украина

Темы: армияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
армия
Командование РФ растеряно после мятежа Пригожина - генерал Милли
Российский генерал-майор заявил, что его уволили после доклада о проблемах армии
Зеленский говорит, что украинские войска могут защищать государства НАТО, но при одном условии
Последние новости
08:54
По всей Украине тревога: в России взлетел МиГ
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили три вражеских дрона
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
Все новости...
Реклама: