Муженко рассказал, что дает основания говорить о диверсии в Калиновке

Начальник генштаба Виктор Муженко заявляет, что есть много признаков, которые свидетельствуют в пользу версии, что пожар в Калиновке был диверсией.

Об этом Муженко заявил в беседе с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK рассказал начальник генштаба Виктор Муженко.

"У меня есть ощущение, что это диверсия, есть много признаков, которые об этом говорят. Например, было повреждение системы связи. Возможно, это случайность из-за каких-то ремонтных работ", - сказал он.

"Следующее. Было повреждение системы энергообеспечения. Винница на целый час была отключена от света, как раз перед аварией", - добавил он.

"Отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я не буду их называть, поскольку это предмет расследования. Появление различных космических аппаратов над составом до, во время и после этого события", - рассказал Муженко.

"Это случайность, но она выстраивает логическую цепочку", - отметил он.

"Возникает вопрос, кому это выгодно", - добавил Муженко.

Он напомнил, что главный военный прокурор Матиос сообщил, что диверсионных групп не было. "Ну да, не было атаки, применения огнестрельного оружия, не было проникновения на территорию части. А агентурные данные?" - отметил он.

"Я лично считаю, что действительно была диверсия", - отметил Муженко.

"Поджога не было, потому что не было обнаружено никаких признаков поджога", - добавил он.

Муженко привел слова военного, дежурившего на складе: "Я нес службу на посту, услышал хлопок, и было такое впечатление, что самолет преодолевает некий звуковой барьер. И после этого произошел взрыв".

Муженко также отметил, что пожар возник на одной площадке, где хранились снаряды для РСЗО Град.

"Потеряли более 30 тонн боеприпасов, около половины всех боеприпасов, которые там хранились", - уточнил он.

Муженко также отметил, что на складе также хранились авиабомбы, которые в годы до АТО были реализованы частным фирмам, в частности фирме Таско, для утилизации.

"В 2015 году я запретил это, но эти боеприпасы остались на арсенале, и они не учтены", - добавил он.

Муженко также сообщил, что в Украине собираются производить боеприпасы.

"Речь идет о боеприпасах: патроны, 30-50 мм боеприпасы, и в дальнейшем переход на производство других боеприпасов. Для этого есть первичные возможности, чтобы переквалифицировать некоторые производства. Я думаю, в течение 2-3 лет можно создать такое производство боеприпасов, в зависимости от их калибра ", - отметил он.