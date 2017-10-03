Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве
Вторник, 3 октября 2017, 22:54
Президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие секретное решение Совета нацбезопасности и обороны от 13 сентября 2017 года.
Соответствующая информация содержится на сайте главы государства.
Согласно информации, засекреченным документом были внесены изменения в решение СНБО от 28 августа 2015 года "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами".
Указ вступает в силу со дня его опубликования, секретарь СНБО Александр Турчинов назначен ответственным за его выполнение.
Украинская правда