Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве

Президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие секретное решение Совета нацбезопасности и обороны от 13 сентября 2017 года.

Соответствующая информация содержится на сайте главы государства.

Согласно информации, засекреченным документом были внесены изменения в решение СНБО от 28 августа 2015 года "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами".

Указ вступает в силу со дня его опубликования, секретарь СНБО Александр Турчинов назначен ответственным за его выполнение.

Украинская правда