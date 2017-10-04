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Король Испании назвал референдум в Каталонии противозаконным

Среда, 4 октября 2017, 00:33

После массовых протестов в Каталонии и референдума о независимости этого региона от Мадрида король Испании призвал защищать установленный конституцией порядок.

Об этом король Филипп VI заявил в телеобращении, пишет  DW.com.

В настоящее время Испания находится в "крайне тяжелой ситуации", отметил он, назвав каталонский референдум противозаконным и недемократическим.  Власти в Барселоне своими безответственными действиями намеренно преступили закон, поставив под угрозу "экономическую и социальную стабильность" Каталонии и всей Испании, считает монарх.

По словам Филиппа VI, он твердо привержен конституционному порядку и единству Испании. Одновременно король выразил уверенность, что Испания сумеет преодолеть "тяжелые времена".

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

Читайте также: "С референдумом на выход: Испания сделала шаг к отделению Каталонии".

Темы: Испанияреферендум
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