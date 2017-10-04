Масштабный взлом Yahoo в 2013 году затронул все 3 млрд пользователей сервиса
Все 3 миллиарда учетных записей пользователей Yahoo были взломаны в 2013 году, а не 1 млрд, как сообщалось ранее.
Об этом пишет Washington Post.
Расследование показало, масштабный взлом баз данных Yahoo в 2013 году повлиял на все 3 млрд аккаунтов.
При этом в компании сообщили, что украденная информация не включала пароли в виде чистого текста, данные платежных карт или информацию о банковских счетах.
Представитель Yahoo также уточнил, что цифра в 3 миллиарда включает в себя множество учетных записей, которые были открыты, но никогда или редко использовались.
В декабре прошлого года Yahoo заявила, что данные более чем 1 миллиарда учетных записей пользователей были взломаны в августе 2013 года.
Как сообщалось, это не первый взлом баз данных Yahoo. В марте 2017 года стало известно, что к масштабному взлому Yahoo в 2014 году, который коснулся по меньшей мере 500 млн аккаунтов, были причастны двое агентов ФСБ.