Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Масштабный взлом Yahoo в 2013 году затронул все 3 млрд пользователей сервиса

Среда, 4 октября 2017, 03:32

Все 3 миллиарда учетных записей пользователей Yahoo были взломаны в 2013 году, а не 1 млрд, как сообщалось ранее.

Об этом пишет Washington Post.

Расследование показало, масштабный взлом баз данных Yahoo в 2013 году  повлиял на все 3 млрд аккаунтов.

При этом в компании сообщили, что украденная информация не включала пароли в виде чистого текста, данные платежных карт или информацию о банковских счетах.

Представитель Yahoo также уточнил, что цифра в 3 миллиарда включает в себя множество учетных записей, которые были открыты, но никогда или редко использовались.

В декабре прошлого года Yahoo заявила, что данные более чем 1 миллиарда учетных записей пользователей были взломаны в августе 2013 года.

Как сообщалось, это не первый взлом баз данных Yahoo. В марте 2017 года стало известно, что к масштабному взлому Yahoo в 2014 году, который коснулся по меньшей мере 500 млн аккаунтов, были причастны двое агентов ФСБ.

Темы: интернетхакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Все новости...
интернет
Ajax Systems, MacPaw и другие: резиденты Дія.City создали объединение для взаимодействия с госорганами
Google тестирует чат-бот, который будет отвечать на медицинские вопросы
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: