Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты в Крыму продлили арест фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир"

Среда, 4 октября 2017, 13:09

Подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" оставил под стражей еще на 2 месяца политзаключенного по так называемому делу "Хизб ут-Тахрир" Рефата Алимова.

Об этом сообщает в Facebook "Крымская солидарность".

Приговор был оглашен в среду, 4 октября.

В здание "суда" были допущены только двое адвокатов. Все пришедшие поддержать незаконно арестованных родные и знакомые "традиционно стоят на улице в связи с "мерами по безопасности".

 
Рефат Алимов

Отмечается, что вход с обратной стороны здания "суда", через который доставляют и заводят заключенных перекрыт пленкой.

"По всей видимости, чтобы лишить детей заключенных и самих политзаключенных этой единственной возможности увидеть друг друга. Вместе со справедливостью российская Фемида, вероятно, теряет и все остальные человеческие качества", - говорится в сообщении.

По словам одного из адвокатов - Эдема Семедляева, который вышел к родственникам сообщить результаты заседания, арест продлен до 9 декабря. Он отметил, что "суд" уже в который раз озвучил одни и те же основания содержания под стражей – "может скрыться, повлиять на свидетелей, угрожает им, на территории Украины признан политическим заключенным и обвиняется в особо тяжком преступлении".

9 сентября стало известно, что незаконно осужденный в РФ по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчанин Руслан Зейтуллаев этапирован в исправительную колонию в российской республике Башкортостан.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".

МИД Украины выразил категорический протест и возмущение в связи с очередной волной политических репрессий и нарушений прав человека со стороны Кремля в отношении граждан Украины.

Украинская правда

Темы: Крымкрымские татарыполитзаключенныеарест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: