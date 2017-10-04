Путин держит интригу, будет ли баллотироваться снова

Президент России Владимир Путин утверждает, что еще не решил, будет ли он баллотироваться на президентских выборах в 2018 году.

На форуме "Российская энергетическая неделя" его спросили: "Решили ли вы, против кого будете баллотироваться?"

"Нет, я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще", – сказал Путин, передает "РИА Новости".

"По закону в конце ноября – начале декабря должна быть объявлена президентская кампания", – добавил действующий президент РФ.

"Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом (своем участии – ред.) скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы", – добавил Путин.

Как известно, очередные выборы президента Российской Федерации должны состояться в марте 2018 года. Путин президентствует уже третью каденцию с перерывом на премьерство (с 7 мая 2000-го по 7 мая 2008 года и с 7 мая 2012 года).