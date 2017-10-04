НТВ заявляет о задержании в Киеве своего журналиста

Российский телеканал НТВ сообщает о задержании своего корреспондента Вячеслава Немышева в Киеве.

Об этом говорится на сайте телеканала.

"Корреспондент записывал на улице стендап (фрагмент репортажа, когда автор присутствует в кадре), во время которого разрезал столовым ножом знаменитый "Киевский" торт. В этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания сотрудника НТВ", - сказано в сообщении.

По данным телеканала, Немышева допрашивают прибывшие в отделение полиции сотрудники СБУ.

Согласно информации, журналист в Киеве выполнял редакционное задание.

Фото: СБУ

Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфакс-Украина", что журналиста задержали "за совершение уголовного преступления".

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии "Украинской правде" рассказала: "Полиция передала нам работника НТВ, у него было изъято аккредитацию в "ДНР". Сейчас проводится его опрос, и по результатам в рамках действующего законодательства будет принято решение о дальнейших шагах".