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Полиция изъяла у киевлянина арсенал оружия

Четверг, 5 октября 2017, 01:56

Правоохранители в ходе операции "Оружие и взрывчатка" провели по месту жительства 50-летнего киевлянина обыск и изъяли у него арсенал оружия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В квартире на улице Филиппа Орлика полицейские изъяли 5 предметов, похожих на пистолеты с глушителями Макарова и магазинами к ним, карабин с двумя глушителями, 6 винтовок с оптическими прицелами, более 50 магазинов к стрелковому оружию и почти 2000 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Кроме того, при осмотре частного дома мужчины в Киевской области полицейские изъяли револьвер и военное оборудование: оптические средства и части пулеметной ленты.

Изъятые предметы направлены на проведение экспертизы.

Правоохранители выясняют откуда у киевлянина оружие и с какой целью он его хранил. Ранее у мужчины не было проблем с законом.

"Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Киевлянину грозит до семи лет лишения свободы.

 
 
 

Темы: полиция
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