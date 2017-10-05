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Канада приняла "акт Магнитского"

Четверг, 5 октября 2017, 03:01

Федеральный парламент Канады принял в третьем и окончательном чтении так называемый "акт Магнитского", который позволяет накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру, в том числе - в России.

Об этом сообщает "Укринформ".

Законопроект поддержали 277 депутатов.

Для вступления в силу осталось получить подпись генерал-губернатора. Это должно произойти уже в ближайшие дни.

В течение длительного обсуждения этого законопроекта, который проходит в Канаде уже более года, авторы распространили его действие не только на чиновников-коррупционеров в России, а на лиц, задействованных в нарушениях прав человека, независимо от их гражданства или страны проживания.

Хотя нынешняя редакция законопроекта не выделяет Россию, примечательно, что именно в Москве он вызвал наибольшее возмущение. Так, в МИД РФ пригрозили, что российская сторона будет зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в РФ.

Напомним, что адвокат Сергей Магнитский разоблачил самую крупную коррупционную схему в истории России, за что был арестован и убит в тюрьме. США еще в 2012-м году приняли санкционный список, в который включили ответственных за это преступление россиян, ЕС предпринял подобные меры в 2013-м. Однако в Канаде законодательство по этому поводу было внесено в парламент и Сенат только в 2016 году.

Темы: КанадаРосcия
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