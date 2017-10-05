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Порошенко пришел на заседание фракции БПП

Четверг, 5 октября 2017, 10:17

Президент Петр Порошенко пришел утром в четверг на заседание фракции БПП.

Об этом сообщил в своем Facebook заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко.

"Петр Порошенко на заседании фракции БПП. Убеждал проголосовать за законопроекты по Донбассу", - написал Горковенко.

По его словам, Порошенко рассказал о телефонном разговоре с мамой одного из участников Игр непокоренных.

"Оказалось, что женщина живет в одном из городков оккупированного Донбасса. Она не хочет покидать свой дом. Спросила Президента: "Когда вы нас освободите?". Она просила их не бросать и не "отрезать", как предлагает одна из политических сил", - рассказал Горковенко.

 
 
ФБ Влдадимир Горковенко

"Во время голосования за эти законопроекты президент попросил вспомнить об этой маму. Я специально не называю ее имя и название населенного пункта. Она имеет дождаться своего сына", - написал он.

Украинская правда

Темы: ДонбассВерховная РадаПорошенко
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