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В Киеве на Майдане разбили памятник героям Небесной сотни

Четверг, 5 октября 2017, 12:25

На аллее Героев Небесной сотни в Киеве разгромили памятник погибшим героям.

Об этом в facebook сообщил Виталий Черный.

Это произошло около 11:00 5 октября.

"Вот что произошло на Майдане Независимости 30 мин назад", - написал Черный и выложил фото разбитого памятника.

 Впоследствии полиция задержала мужчину, который признался, что это он разбил памятник.

Эту информацию подтвердил "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Злоумышленника задержали. Сейчас его доставили в одно из райуправлений полиции. По предварительной информации, он является уроженцем Луганска, в последнее время проживал в Севастополе. Сегодня утром прибыл из Крыма в Киев. Сейчас с ним общаются правоохранители и выясняют мотивы его поступка" - сказал Тракало.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). 

Так монумент выглядел раньше.

 
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Ирина Балачук, Украинская правда 

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Темы: КиевМайдан
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