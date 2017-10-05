"Радио-Эра" оштрафовали за нарушение языковых квот

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал проект "Радио-Эра FM" на 317,4 тысячи гривен за нарушение языковых квот.

Такое решение принято на заседании 5 октября, сообщает "Укринформ".

"В эфире радиостанций должно быть 25%, а уже в ближайшее время 30% украинских песен. Мы провели проверку и установили, что на "Радио-Эра FM" в промежутке времени с 07:00 до 14:00 их доля составляла 23%", – отметил председатель Нацсовета Юрий Артеменко.

В то же время представитель телерадиокомпании юрисконсульт Олег Пилипенко пояснил, что к этому могла привести кибератака вируса Petya A: из строя вышла компьютерная система, в том числе и сервер звуковой базы данных и архивный сервер с радиопередачами вместе с электронной сеткой вещания радиостанции.

"Радио-Эра" с самого начала была украиноязычной станцией. Я не отрицаю, что было нарушение, но сложилось так, что мы не музыкальная радиостанция, а разговорная. У нас минимальное количество было даже не песен, а части музыкальных композиций в публицистических программах. Скорее всего, это произошло по следующим причинам. Мы не могли полностью ответить проверяющему, потому что так называемый вирус уничтожил все наши архивы , – сказал представитель телерадиокомпании.

Член Нацсовета Сергей Костинский со своей стороны считает ситуацию аналогичной с той, которая имела место на "Громадськом радио", которое также является разговорной радиостанцией. Сумма штрафа для "Громадського" составляла 1751,36 грн.

"В ситуации, когда они (Громадське радио - ред.) в определенный промежуток дали в эфир две песни на русском языке, но не было ни одной песни на украинском, произошло нарушение закона относительно квот. Это – то же самое, поэтому нет оснований, чтобы мы могли как-то нивелировать нормы закона", – сказал Костинский.

Было решено, что такое нарушение является основанием для применения санкции "взыскание штрафа" в размере 5% процентов общей суммы лицензионного сбора лицензии.

В случае "Радио-Эра FM" штраф составляет 317 тыс. 438,21 грн. Телерадиокомпания также обязана в течение месяца устранить выявленные недостатки.

Как известно, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Закон Украины" О телевидении и радиовещании "(относительно доли песен государственным языком в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах)".

Согласно документу квота на песни на украинском языке в радиоэфире во временных промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 вводится постепенно: в течение первого года их должно быть не менее 25%, второго - 30%, третьего - 35%. Ведение передач на государственном языке в течение первого года действия закона должно составлять 50%, второго - 55%, третьего - 60%.

За полгода Нацсовет оштрафовал 15 радиостанций почти на 634 тыс. грн за нарушение языковых квот.