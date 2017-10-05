Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Руководитель Укрпочты: Уволим всех, кто не улыбается

Четверг, 5 октября 2017, 15:22

Новое руководство ОАО "Укрпочта" работает над привлечением в команду сотрудников, которые умеют доброжелательно общаться с клиентами.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на и.о. гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского.

"Наше трудовое законодательство несовершенно и оно тормозит развитие страны. Для того чтобы просто уволить некомпетентного человека, нужно пройти шесть кругов ада", - сказал Смелянский.

Он добавил, что сейчас "Укрпочта" с юристами разрабатывает нормативные документы, где готовит определение понятия "хамство".

"Мы заинтересованы в привлечении сотрудников, которые будут улыбаться, а всех, кто не улыбается и хамит – уволим", - сказал Смелянский.

Он также добавил, что в ходе реформы управления предприятия была разработана специальная программа обучения сотрудников.

В штате "Укрпочты" сегодня насчитывается 36 тысяч почтальонов, обслуживающих 6,5 миллиона клиентов по всей территории Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Укрпочта
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Укрпочта
Укрпочта выпустила новые марки с изображением писанок
Укрпочта выпускает марку, посвященную годовщине победы Kalush на Евровидении
Правительство утвердило наблюдательный совет Укрпошты
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: