Миссия ОБСЕ нашла 26 неотведенных танков недалеко от Донецка

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила технику, которая должна быть отведена, вне выделенных мест хранения.

Об этом говорится в отчете миссии за 4 октября, обнародованном в четверг вечером.

"3 октября в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 3 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на юго-восток от села Терновое (57 км к востоку от Донецка), что является нарушением соответствующих линий отвода", - сказано в сообщении.

В СММ добавили, что 3 октября команда зафиксировали меньшее количество вооружения в этом районе, если сравнивать с данными последнего наблюдениями за 20 сентября.

"В неподконтрольных правительству районах по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения мини-БПЛА СММ обнаружил 1 неподвижную самоходную артиллерийскую пушку (2С9 "Нона-С", 120 мм) и 11 танков (Т-64Б) в районе западнее села Мануйловка (65 км к востоку от Донецка) и еще 15 танков (Т-64Б) на юго-восток от Тернового", - рассказали в миссии.

Количество вооружения в этих районах также уменьшилось, если сравнивать с данными за 20 сентября.

"В подконтрольных правительству районах по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения, команда СММ видела зенитной ракетный комплекс (9К33 "Оса") у города Бахмут (67 км к северу от Донецка)", - добавили в СММ.

Миссия еще раз посетила постоянное место хранения вооружения "ЛНР", расположенное по линиям отвода, и заметила, что там до сих пор не хватает 4 танков (одного Т-72 и трех Т-64).

СММ также зафиксировала боевые бронированные машины в зоне безопасности.

3 октября в подконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ зафиксировал 1 бронетранспортер (БТР-70 или БТР-80) вблизи Золотого. В этот же день в неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 2 БТР-80 недалеко от города Брянка (46 км юго-западнее Луганска).

Украинская правда