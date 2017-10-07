В городах России - митинги в поддержку Навального, есть задержанные
В десятках городов России проходят акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.
Акции проходят в ответ на призыва штаба Навального к гражданам присоединится к ним 7 октября "в любом виде и в любом качестве - от выхода на улицу в своих городах до высказывания в соцсети".
"Призываем всех ... вне зависимости от политических взглядов и согласия с программой Алексея Навального, выступить единым фронтом за политическую конкуренцию и право всех граждан поддерживать ту избирательную кампанию, какая им нравится и соответствует их взглядам. Мы должны сделать неприличным, незаконным и невозможным недопуск кандидатов на выборы и преследование активистов за участие в избирательных кампаниях", - отметили в штабе политика.
По данным Медузы, проведение акций запланировано в 80 городах России, в т.ч. в Москве и Петербурге. Во многих из них они либо согласованы с властями, либо проходят в гайд-парках и не требуют согласований.
Отмечается, что на самих акциях задержаний нет, а в некоторых городах активистов задерживают еще до митингов, в частности, в Смоленске и Краснодаре координаторов штабов арестовали за призывы к выходу на несанкционированные акции.
В ходе акций стало известно о задержании юриста петербургского штаба Навального Дениса Михайлова, активиста Михаила Сосина, в Ставрополе - координатора штаба Ивана Танского, в Ростове-на-Дону в полицию доставили координатора "Открытой России" Анастасию Шевченко, в Туле - заявителя митинга и координатор штаба.
Организатор митинга
в Самаре Егор Алашеев также не выходит на связь, его коллеги подозревают, что он находится в городском управлении МВД.
На Дальнем Востоке в Хабаровске, Улан-Удэ и Чите участие в акциях приняли несколько десятков человек, задержанных не было. В Южно-Сахалинские пикет сорвали "Коммунисты России", участникам пришлось перейти в другое место.
@olsnov @navalny @teamnavalny это полный БЕСПРЕДЕЛ, нас ведут в гор.отдел за ОДИНОЧНЫЕ пикеты, пожалуйста максимально распространите инфу! pic.twitter.com/WQm9b7Cl4y— Стефан (@stepa8769) October 7, 2017
#Самара #ЗаНавального прибыли космонавты, винтят pic.twitter.com/TPXHq8aYPv— BeiZero (@BeiZero) October 7, 2017
Из мест, где начались акции #ЗаНавального задержания были в Якутске - координатор, связи нет. В др городах есть задержания до начала акций— Олег Снов (@olsnov) October 7, 2017
Владимир Владимирович уходи! #ЗаНавального #Хабаровск pic.twitter.com/9os1hb2uji— Konstantin ϟ Levshov (@KonstantineYeat) October 7, 2017
Несмотря на плохую погоду, Тольятти вышло #ЗаНавального! pic.twitter.com/B33mwLAizw— Олег Снов (@olsnov) October 7, 2017
#Владивосток, Привокзальная: фотосессия с плакатами. Школьник, которого в лицее гнобили за значки, тоже здесь. #ЗаНавального pic.twitter.com/IaE7wF19pL— Тин Тиныч (@TinTiny4) October 7, 2017
Как известно, в настоящее время Алексей Навальный находится под арестом.
Штаб Навального выпустил ролики с известными людьми, которые призывают власти допустить Навального к выборам: в роликах снялись Алексей Кортнев, Виталий Манский и Ася Казанцева? Евгений Чичваркин и Яна Троянова.