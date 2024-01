Трамп заявил, что в вопросе КНДР "сработает лишь одно"

Президент США Дональд Трамп заявил, что все соглашения с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова не привели к успеху и, что "сработает лишь одно".

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Президенты и их администрации вели переговоры с Северной Кореей на протяжении 25 лет: были заключены соглашения, огромные суммы денег выплачены... не сработало. Договоренности нарушались до того, как высыхали чернила, выставляя американских переговорщиков дураками. Извините, но сработает лишь одно!", - написал он, не уточнив, что именно он имел в виду.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid......

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!