Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп заявил, что в вопросе КНДР "сработает лишь одно"

Воскресенье, 8 октября 2017, 01:10
Трамп заявил, что в вопросе КНДР сработает лишь одно

Президент США Дональд Трамп заявил, что все соглашения с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова не привели к успеху и, что "сработает лишь одно".

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Президенты и их администрации вели переговоры с Северной Кореей на протяжении 25 лет: были заключены соглашения, огромные суммы денег выплачены... не сработало. Договоренности нарушались до того, как высыхали чернила, выставляя американских переговорщиков дураками. Извините, но сработает лишь одно!", - написал он, не уточнив, что именно он имел в виду.

Как сообщалось,  Трамп предупредил Северную Корею о готовности применить силу, однако заявил, что этот вариант не является приоритетным для Вашингтона.

1 октября Трамп посоветовал госсекретарю Рексу Тиллерсон не тратить время на попытки переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северная Кореяядерное оружиеСШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Все новости...
Северная Корея
КНДР выпустила две ракеты малой дальности
РФ возобновила экспорт нефти в Северную Корею после двухлетнего перерыва – ООН
Ким Чен Ын стремится к укреплению стратегического сотрудничества с Россией
Последние новости
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
Все новости...
Реклама: