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Сутки в АТО: 19 обстрелов, один боец ​​ВСУ получил ранения

Воскресенье, 8 октября 2017, 07:57
Сутки в АТО: 19 обстрелов, один боец ​​ВСУ получил ранения

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский воин получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО обострилась. Если днем ​​количество вражеских огневых провокаций было минимальным, то после 18 часов российско-оккупационные группировки увеличили боевую активность на всех направлениях.

Так, вечером боевики несколько часов из разных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия били по украинским защитникам на юго-восточных окраинах Авдеевки. Также под вражеским огнем оказались укрепления ВСУ у Майорскя и Зайцевого

Около 19 часов, в результате гранатометного обстрела опорного пункта сил АТО неподалеку Песков, получил ранения один украинский военнослужащий.

На Приморском направлении пророссийские наемники из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции ВСУ на подступах к Водяному, Гнутовому, Старогнатовке. А около 21 часов, выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Талаковки.

Увеличилось количество вражеских провокаций и на Луганском направлении, которое в предыдущие несколько дней было относительно спокойным.

Так, вечером боевики дважды из различных видов гранатометов обстреляли украинские опорные пункты у Трехизбенки. А около 23 часов там же применили и 82-миллиметровый миномет. Кроме того, в конце суток враг дважды из гранатометов открывал огонь вблизи Крымского.

Как отметили в штабе, во время 11 обстрелов, когда возникала угроза жизни украинских бойцов, силы АТО жестко отвечали врагу.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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