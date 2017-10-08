В Киеве во время марафона умер человек

В столице на улице Лаврской умер участник "Wizz Air Kyiv City Marathon", директор "Тернопольского мясокомбината" Виктор Малюта.

Об этом сообщила замначальника отдела коммуникации ГУНП в Киеве Яна Неруш в эфире "112 Украина".

"Сегодня на улице Лаврской в ​​Печерском районе столицы во время марафона умер человек. Уже известно, что это гражданин 1963 года, уроженец Тернопольщины, который участвовал в марафоне", - сказала она.

По ее словам, мужчине внезапно стало плохо и он упал, а медики, прибывшие на место происшествия констатировали смерть.

"Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавила Неруш.

Также она отметила, что информация об инциденте внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений с правовой квалификацией "внезапная смерть".

Кроме того, пресс-служба "Агропродсервиса", в структуру которого входит "Тернопольский мясокомбинат", сообщила, что погибший мужчина был директором компании.

"Сегодня преждевременно ушел из жизни директор "Тернопольского мясокомбината" Виктор Малюта. Жизнерадостный и всегда улыбающийся, профессионал своего дела. Любил жизнь и заботился о своем здоровье. Но сегодня во время соревнований по бегу в Киеве сердце неожиданно остановилось", - говорится в сообщении.

В "Агропродсервисе" также выразили соболезнования родным и близким Малюты.