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В Киеве во время марафона умер человек

Воскресенье, 8 октября 2017, 13:54
В Киеве во время марафона умер человек
фото: Clem Onojeghuo, Unsplash

В столице на улице Лаврской умер участник "Wizz Air Kyiv City Marathon", директор "Тернопольского мясокомбината" Виктор Малюта.

Об этом сообщила замначальника отдела коммуникации ГУНП в Киеве Яна Неруш в эфире "112 Украина".

"Сегодня на улице Лаврской в ​​Печерском районе столицы во время марафона умер человек. Уже известно, что это гражданин 1963 года, уроженец Тернопольщины, который участвовал в марафоне", - сказала она.

По ее словам, мужчине внезапно стало плохо и он упал, а медики, прибывшие на место происшествия констатировали смерть.

"Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавила Неруш.

Также она отметила, что информация об инциденте внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений с правовой квалификацией "внезапная смерть".

Кроме того, пресс-служба "Агропродсервиса", в структуру которого входит "Тернопольский мясокомбинат", сообщила, что погибший мужчина был директором компании.

"Сегодня преждевременно ушел из жизни директор "Тернопольского мясокомбината" Виктор Малюта. Жизнерадостный и всегда улыбающийся, профессионал своего дела. Любил жизнь и заботился о своем здоровье. Но сегодня во время соревнований по бегу в Киеве сердце неожиданно остановилось", - говорится в сообщении.

В "Агропродсервисе" также выразили соболезнования родным и близким Малюты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киев
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