Сессия ПА НАТО пройдет в Киеве

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО в 2020 году состоится в Киеве.

Об этом сообщила глава делегации ВР в ПА НАТО, нардеп от БПП Ирина Фриз.

"Постоянный комитет ПА НАТО удовлетворил заявку Украины на проведение весенней сессии ПА НАТО в Киеве, нам предоставили это право в 2020 году", - сообщила Фриз.

"Это не только проявление поддержки Украины ПА НАТО, это свидетельство нашего тесного сотрудничества. Есть четкое осознание, что Украина - демократическое государство", - добавила она.

Как известно, президент Петр Порошенко намерен провести в стране референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО.

В июне 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект №6470, который закрепляет внешнеполитический курс Украины, где приоритет - вступление в НАТО.

По словам авторов законопроекта, принятие этого закона будет способствовать расширению и углублению сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, укреплению национальной безопасности страны, а также приведет к гарантии ее суверенитета и территориальной целостности.

Украинская правда