США временно остановили выдачу виз в Турции

Представительства США в Турции временно остановили обработку запросов на получение виз.

Об этом сообщает DW со ссылкой на американское посольство в Анкаре.

Основанием для подобной меры названы "недавние события", которые заставляют правительство США усомниться в безопасности своего персонала в Турции.

Введенное ограничение коснется туристов и бизнесменов, но не распространяется на эмиграционные запросы.

Предположительно в американском диппредставительстве имеют в виду задержание турецкого служащего в консульстве США в Стамбуле. Мужчина, который, по данным турецких официальных органов, был связан с движением гюленистов, был задержан в минувшую среду, 4 октября, в связи с подозрением в "шпионаже" и подготовке госпереворота. В американском посольстве назвали обвинения беспочвенными.