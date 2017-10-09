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Порошенко и Эрдоган общались "тет-а-тет" в течение 3 часов

Понедельник, 9 октября 2017, 18:15

Президенты Украины Петр Порошенко и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в формате "тет-а-тет", потратив на них, вместо протокольных 45 минут, - 3 часа.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

"Вместо запланированных 45 минут, переговоры с глазу на глаз между президентами Украины и Турции продолжались три часа", - пишет он.

По словам Цеголко, сегодня будет подписано 9 межгосударственных документов, в том числе о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.

Также он сообщил, что Турция вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Украины.

По информации "Интерфакс-Украина", в настоящее время происходит встреча в расширенном составе - шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Переговоры продолжаются в здании Администрации президента Украины.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоТурцияпрезидент
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