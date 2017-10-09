Суд продлил арест пятерых фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир»

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 9 октября продлил срок содержания под стражей пятерых фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Как сообщает объединение "Крымская солидарность", Айдера Салединова, Эмиля Джемаденова, Рустема Исмаилова, Узаира Абдуллаева и Теймура Абдуллаева оставили под стражей до 11 декабря 2017 года.

В понедельник суд принял решение рассматривать вопрос о продлении меры пресечения пяти фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" в закрытом режиме.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 7 марта вынес постановление о продлении меры пресечения пяти фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Эмилю Джемаденову, Узаиру Абдуллаеву, Теймуру Абдуллаеву, Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову. Арест продлили до 11 июня 2017 года.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые в этом деле российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующих ислам.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".

Крим.Реалии