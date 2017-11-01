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Навальный подает в суд на Путина

Среда, 1 ноября 2017, 14:33

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что собирается подать в суд на президента РФ Владимира Путина и его администрацию.

Об этом политик сообщил на своем сайте.

В сообщении отмечается, что поводом для иска является запрет митингов в разных городах России.

"В  суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы", - говорится в заявлении оппозиционера.

Навальный объяснил, что, согласно российскому законодательству, власти не могут запретить митинг, а должны предложить альтернативную площадку.

По его мнению, запретами руководит лично президент РФ.

"Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать", - пояснил Навальный.

Как известно, в феврале 2016 Алексей Навальный уже подавал административный иск к президенту России Владимиру Путину за нарушение последним закона "О противодействии коррупции".

Тогда Тверской суд Москвы отказался принимать иск к рассмотрению, поскольку заявление не подлежало рассмотрению в порядке административного производства.

Украинская правда

Темы: ПутинРосcияоппозициясуд
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