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Боевики обстреливали Мариупольское направление из пулеметов - штаб

Среда, 1 ноября 2017, 17:09

С начала сегодняшних суток в районе проведения АТО боевики не прекращали обстрелы позиций украинской армии. Потерь среди наших защитников нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 1 ноября 2017.

"Наиболее неспокойно было на Мариупольском направлении. Здесь оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды били по укреплению сил АТО возле Талаковки. С этого же оружия, во второй половине дня боевики вели огонь в районе Водяного", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении, ночью российско-оккупационные группировки обстреляли из вооружения БПМ и автоматического гранатомета подступы к Луганскому. А около 16 часов применяли противотанковые гранатометы на юго-восточных окраинах Авдеевки.

Всего с полуночи противник 5 раз нарушил перемирие. На каждый вражеский обстрел силы АТО отвечали превосходящим огнем с пехотного вооружения.

Темы: ДонбассАТОвойнаРосcия
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