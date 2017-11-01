СБУ разоблачила на взятке главу сумского хозяйственного суда
Среда, 1 ноября 2017, 17:59
Сотрудники Службы безопасности разоблачили в получении неправомерного вознаграждения главу Сумского хозяйственного суда.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы совместно с работниками специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро задокументировали, что судья требовал с местного бизнесмена более двадцати шести тысяч долларов за "решение" земельного вопроса", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.