СБУ разоблачила на взятке главу сумского хозяйственного суда

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в получении неправомерного вознаграждения главу Сумского хозяйственного суда.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы совместно с работниками специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро задокументировали, что судья требовал с местного бизнесмена более двадцати шести тысяч долларов за "решение" земельного вопроса", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.