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В Одесском санатории вспыхнул масштабный пожар

Четверг, 2 ноября 2017, 02:09
В Одесском санатории вспыхнул масштабный пожар

В Одессе около 22:00 среды, 1 ноября, загорелся заброшенный двухэтажный корпус санатория "Красные зори".

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

Пожар djpybr в закрытом нежилом корпусе, но огонь вспыхнул в нескольких метрах от частных жилых домов - жителей близлежащих территорий эвакуировали.

Площадь пожара - 500 квадратных метров. Корпус сгорел полностью - перекрытие и крышf упали.

Как пишет сайт "Думская", на территории не работали пожарные гидранты.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

По словам местных жителей, в санатории с марта этого года никто не жил - корпуса стояли закрытыми с заколоченными окнами.

Это не первый пожар, который возник на территории, - раньше там горел склад. Одесситы уверены, что таким образом "кто-то расчищает место для стройплощадки".

Также местные говорят, что 1 ноября в корпусе поселились двое бездомных - мужчина и женщина. Возможно, они там и погибли. Пожарные эту информацию пока не подтверждают.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянное сдание, двое детей погибли и еще один пропал без вести.

Темы: Одесса
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