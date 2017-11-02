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Саакашвили говорит, что даже не виделся с Кардавой

Четверг, 2 ноября 2017, 09:46

Лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили отрицает связь с грузином Мегисом Кардавой, которого якобы задержали в Украине с поддельным паспортом.

"Этого "ближайшего соратника" я точно никогда не встречал и знаю о его существовании только из прессы", – написал он в Facebook.

Накануне "Интерфакс-Украина" со ссылкой на грузинские СМИ сообщил, что бывшего руководителя военной полиции министерства обороны Грузии Мегиса Кардаву задержали при въезде в Украину с поддельным паспортом и планируют экстрадировать.

Кардаву, которого разыскивает Интерпол, поскольку в Грузии его обвиняют в убийствах, пытках заключенных и организации тайной слежки за политическими оппонентами, СМИ также называли близким к Саакашвили.

Темы: СаакашвилиГрузия
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