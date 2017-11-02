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В Киеве на митингах работает "полиция диалога"

Четверг, 2 ноября 2017, 14:31

В Киеве во время массовых мероприятий заработал новый полицейский отдел превентивной коммуникации, который пытается предупредить конфликтные ситуации.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, его создали в управлении превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Киеве в июле.

В состав так называемой "полиции диалога" вошло 12 сотрудников. При содействии Консультативной миссии Евросоюза они прошли тренинги-семинары с представителями действующих групп по вопросам коммуникации.

Впервые антиконфликтную группу задействовали в День независимости Украины. По состоянию на 2 ноября на ее счету уже около сотни массовых мероприятий политической, спортивной, развлекательной, культурно-массовой направленности.

 
НПУ

Работники "диалоговой полиции" должны налаживать взаимодействие с организаторами массовых мероприятий от начала до конца их проведения.

В частности, во время масштабных пикетов они разъясняют гражданам правовые последствия их поступков при нарушении закона, предупреждают о намерениях и обязанностях полицейских в случае обострения ситуации.

"Переговоры с организаторами акций, снятие напряжения между людьми, роль активного слушателя и в некоторых случаях даже опытного психолога – все это составляющие службы антиконфликтних групп", – объясняет полиция.

 

Начальник отдела превентивной коммуникации киевской полиции Виктория Азарова рассказала, что негласным лозунгом работы подразделения является "послушай и услышь".

"Мы постоянно мониторим и анализируем интернет-сети на предмет запланированных мероприятий с массовым участием граждан, оцениваем степень риска при их проведении, настроение участников и предполагаем изменения в развитии ситуации. Поэтому работники новосозданного отдела преимущественно работают на предупреждение столкновений и конфликтов", – пояснила она.

"Для необходимого взаимодействия наши сотрудники заранее устанавливают коммуникативный контакт как с организаторами, так и с участниками массовых мероприятий", – добавила Азарова.

Алена Рощенко, УП

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Темы: полицияакцииКиев
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