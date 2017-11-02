Экс-нардеп рассказал, почему его отец заплатил 7,5 миллионов за Каськива

Почти 7,5 миллионов гривен возмещения ущерба государству за Владислава Каськива внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

Об этом говорится в статье "Украинской правды", обнародованном в четверг - "Добровольно-принудительно. Что известно о возвращении Каськива в Украину".

"Мой отец не заплатил, а одолжил эти деньги. Это две большие разницы", - отметил он.

На уточняющий вопрос, кто стал инициатором такого решения, Суслов ответил: "Владислав обратился к нам с вопросом, можно ли помочь и дать в долг, потому что у него всё арестовано".

"У нас прописан официальный договор. Все в рамках действующего законодательства", - также пояснил Суслов, но отказался сообщать, на какой срок его отец одолжил деньги.

Суслов подтвердил, что дружит с Каськивым. При этом он опроверг сообщения СМИ о том, что праздновал вместе с Владиславом его возвращение.

"Я всю эту неделю в Мукачево. Но когда вернусь в Киев, обязательно с ним встречусь", - поделился планами экс-депутат.

Кроме того, известно, что залог в размере 160 тысяч гривен внес Виктор Ермолаев. Человек с такими же инициалами является владельцем харьковской компании "Харьков-Конструктив-2012", которая находится в состоянии ликвидации.

На вопрос УП, правда ли, что Ермолаев вносил деньги за Каськива, он только сказал: "Я извиняюсь, я не могу сейчас никаких комментариев вам дать".

Позже он обнародовал пост в Facebook.

Как известно,

1 ноября стало известно об экстрадиции из Панамы экс-главы Госкоминвестпроекта Владислава Каськива.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был заплатить залог 160 тысяч.

Также было известно, что до решения суда он погасил убытки в размере почти 7,5 млн, в нанесении которых которых его обвиняет прокуратура.

Как известно, Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

Оксана Коваленко, УП