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В "Спецтехноэкспорте" опровергают обвинения ГПУ в хищении 200 млн грн

Четверг, 2 ноября 2017, 21:17

В "Спецтехноэкспорте" утверждают, что следственные действия Генеральной прокуратуры были осуществлены с большим количеством нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия.

"Предметом следственных действий стало не "вымывание 200 млн оборонного бюджета", а расследование выполнения комиссионерского соглашения по обслуживанию экспортной деятельности частной компании, а не государственной. Оплата за поставленную продукцию осуществлял инозаказчик, а не государство. Поставка продукции осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства Украины" , - утверждают в "Спецтехноэкспорте".

Поэтому его представители считают растрату оборонных средств "невозможной".

"Найденные в доме директора предприятия средства - задекларированы, информация о законном происхождении обнаруженных средств в доме руководителя "Спецтехноэкспорта" и их декларирования является известной государственной фискальной службе, а также открытой для общественности. При этом изъятие наличности произошло при отсутствии на это разрешения в постановлении суда", - подчеркивают в заявлении.

Отмечается, что из-за следственных действий деятельность "Спецтехноэкспорта" фактически заблокирована. По мнению коллектива госпредприятия, это и является конечной целью следователей.

Как известно, 1 ноября 2017 Генеральная прокуратура сообщила, что расследует уголовное производство по факту растраты 198 млн гривен должностными лицами "Спецтехноэкспорта".

Темы: Генпрокуратура
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