Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ блокирует расследование ООН по химатакам в Сирии

Пятница, 3 ноября 2017, 02:38
РФ блокирует расследование ООН по химатакам в Сирии

Россия отклонила призыв США не блокировать в ООН международное расследование по применению химического оружия в Сирии.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, министр Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон "отметил недопустимость политизации" так называемого совместного механизма расследования ООН и Организации за запрещение химического оружия, нынешний мандат которого истекает 17 ноября.

Ранее 2 ноября целый ряд российских чиновников выступил с новой критикой последнего исследования этого совместного механизма, которое, в частности, показало вину правительственных вооруженных сил Сирии в химической атаке в Хан-Шейхуне 4 апреля, в результате которой погибли почти 90 мирных жителей.

В частности, представитель МИД России Михаил Ульянов утверждал, что данные этого расследования "лопнули", мол, взрыв не могла вызвать бомба с сирийского боевого самолета.

Ульянов также утверждал, что сирийский самолет вообще не мог сбросить бомбу на Хан-Шейхун, так пролетал слишком далеко от города.

Ранее Россия вместе с Дамаском, наоборот, утверждали, что сирийский самолет действительно сбросил бомбу на Хан-Шейхун, который был под контролем оппозиции, но заявляли, что тот воздушный удар разбомбил завод или склад химического оружия самой оппозиции, что и привело отравлению.

А в Министерстве обороны России ранее 2 ноября утверждали, что кратер от взрыва химического боеприпаса в Хан-Шейхуне не могла вызвать авиабомба и что это был взрыв устройства, стоявшеготнепосредственно на земле.

В США вечером 1 ноября заявил, что "попытки России подорвать работу совместного механизма и ликвидировать его свидетельствует о бездушном неуважении к страданиям и смерти, вызванным использованием химического оружия, и полном отсутствии уважения к международным нормам".

При этом в администрации США обратили внимание, что Совместный механизм в своем недавнем отчете "уже в четвертый раз ... подтвердил, что сирийский режим использовал химическое оружие".

Россия воспользовалась своим правом вето и заблокировала в Совете безопасности ООН продление мандата Совместного механизма расследования ООН и Организации за запрещение химического оружия еще 24 октября, накануне обнародования его последнего пока отчета.

26 октября Совместный механизм обнародовал этот отчет, который, в частности, положил вину за газовую атаку в Хан-Шейхуне на власти Сирии. В отчете приведены многочисленные доказательства того, что ядовитый газ зарин, использованный для нападения, происходил из сирийских правительственных запасов, а кратер от взрыва боеприпаса могла вызвать только авиабомба, а не подрыв какого-то устройства на земле.

Расследование также исключило версию о попадании правительственной авиацией Сирии в химическое оружие самих повстанцев: здание, которое Москва и Дамаск называли "складом" или "заводом" такого оружия, было на самом деле медпунктом.

И власти Сирии, и ее союзник Россия, несмотря на все доказательства, продолжают отрицать эти выводы, как и предыдущие обвинения режима в Дамаске в применении химического оружия.

В предыдущих расследованиях Общего механизма уже было доказано по крайней мере три случая применения зарина сирийскими правительственными войсками в 2014-2015 годах, а также применение горчичного газа экстремистской группировкой "Исламское государство".

Совместный механизм расследования был создан Советом безопасности ООН 2015 в году, в 2016-м его деятельность продлили еще на год.

Между тем еще с 2011 года действует еще один похожий механизм - Комиссия ООН для расследований в отношении Сирии. Как говорится в отчете этой комиссии, в частности, инцидент в Хан-Шейхуне является одним из самых убедительных по доказательствам использования химического оружия войсками сирийского режима.

Всего в этом отчете насчитывается 33 случая применения в Сирии химического оружия, начиная с 2011 года, и 27 из этих нападений, по данным расследования, совершили именно сирийские правительственные войска.

Темы: СирияРосcияООНСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Сирия
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Последние новости
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
Все новости...
Реклама: