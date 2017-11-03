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СМИ: "Антонов" может возобновить сотрудничество с Россией

Пятница, 3 ноября 2017, 04:28
СМИ: Антонов может возобновить сотрудничество с Россией

Об этом ссылаясь на несколько источников в авиаотрасли пишет российское издание "Коммерсант".

"В достижении договоренностей заинтересованы обе стороны, но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами,— говорит один из собеседников

Как известно, в связи с российской агрессией в Украине ГП "Антонов" вышел из украинско-российского СП "ОАК—Антонов" и прекратил обслуживание самолетов российского перевозчика.

В парке перевозчика 12 "Русланов", которые выполняют чартерные грузовые перевозки. Держателем сертификатов этих самолетов остался "Антонов" и по его условиям процедура продления ресурса самолета должна производиться после каждых 4 тыс. летных часов.

При этом "Антонов" выступил категорически против передачи права обслуживания этих судов российскому конструкторскому бюро Ильюшина.

​ Собеседник издания, близкий к украинскому Кабинету министров, надеется, что договоренности между компанией "Волга-Днепр" и ГП "Антонов" в конечном счете будут заключены — "если Верховная рада не поставит политическую целесообразность выше здравого смысла".

"Мы мотивируем договоренности тем, что транспортники Ил-76МД, находящиеся у нас, а также состоящие на вооружении ВВС Украины,— это интеллектуальная собственность КБ Ильюшина",— поясняет собеседник.

По его мнению, если украинская сторона "упрется по "Русланам"", то в ответ может получить проблемы по Ил-76, на продление ресурса которых нужна документация российского КБ.

Темы: авиаРосcияпроизводство
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