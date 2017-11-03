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У Углавы могут начаться проблемы с гражданством

Пятница, 3 ноября 2017, 11:18

У заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углавы могут возникнуть проблемы из-за вопроса его гражданства.

Об этом говорится в статье "Рюкзак наполовину пуст, или НАБУ между Порошенко и Аваковым" на "Украинской правде".

Собеседники УП в окружении главы МВД утверждают, что Углава не успел выйти из грузинского гражданства до "нужного момента".

"Когда был принят новый закон о госслужбе, то Углава стал госчиновником, хотя в то время еще не вышел из грузинского гражданства, а значит работал незаконно", – убеждает собеседник.

С момента назначения у Углавы было 2 года, чтобы избавиться от грузинского гражданства. Но в тот период приняли закон о госслужбе, запрещающий госчиновникам иметь другой паспорт, кроме украинского.

Углава на тот момент еще не успел выйти из грузинского гражданства, что власти могут использовать как формальный предлог для его увольнения.

По словам собеседника, решение в этой ситуации будет принимать президент Петр Порошенко – и он может попытаться давить на Углаву таким образом.

"Петр об этом знает (о ситуации с гражданством – ред.). Использовал ли он уже этот "аргумент", сказать сложно", – рассказал источник.

Роман Романюк, УП

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Темы: гражданствоПорошенко
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