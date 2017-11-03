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Канада ввела санкции против 30 граждан России

Пятница, 3 ноября 2017, 16:58

МИД Канады в связи с актом Магнитского ввел санкции против 30 граждан РФ.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ограничительные меры вводятся в связи с недавно принятым законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств или "Законом имени Сергея Магнитского", который является канадской версией американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского".

"Санкции касаются лиц, которые, по мнению правительства Канады, несут ответственность или замешаны в грубых нарушениях прав человека или в серьезных коррупционных действиях", - говорится в заявлении.

Все канадские активы внесенных в санкционный перечень лиц будут заморожены, а въезд в Канаду им будет закрыт.

Санкции введены в том числе в отношении председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Кроме того, санкции введены против граждан Венесуэлы и Южного Судана. Всего в списке 52 человека.

Европейская правда

Темы: КанадаРосcиясанкции
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