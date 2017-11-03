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Полиция Киева и области 10 дней будет работать в усиленном режиме

Пятница, 3 ноября 2017, 19:35
Полиция Киева и области 10 дней будет работать в усиленном режиме
Национальная полиция

Личный состав Киева и Киевской области начал работать в усиленном режиме согласно приказу председателя Национальной полиции Сергея Князева. Всего этот режим продлится десять дней.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Крищенко.

Он рассказал, что люди должны чувствовать себя в полной безопасности, а потому город находится под контролем полиции.

"На сегодняшний день мы значительно усилили патрулирование во всех местах скопления людей, на железнодорожном вокзале, в аэропорту, проверяем транспорт на въезде и выезде из Киева, будем дежурить в метро, ​​останавливать подозрительных лиц для проверки документов и поверхностного осмотра. Сегодня такие мероприятия - необходимость", - отметил руководитель полиции Киева.

По словам Крищенко, следует учитывать, что в столице дополнительно продолжаются мероприятия по усилению контртеррористического режима. Поэтому он попросил людей с пониманием относиться к повышенным мерам безопасности.

На период отработки дополнительно улице Киева будут патрулировать 1350 правоохранителей. В случае осложнения криминогенной обстановки в разных местах, количество полицейских нарядов будет корректироваться.

Темы: полицияКиев
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