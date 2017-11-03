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МИД Украины ответило на заявление Ващиковского об "антипольских взглядах"

Пятница, 3 ноября 2017, 21:28

МИД Украины ответило на высказывания министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского и заявило, что в нашем государстве нет антипольских настроений.

Об этом говорится в официальном комментарии ведомства.

"Хотели бы отметить, что в Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше, несмотря на различие в оценках сложного исторического прошлого", - отметили в ведомстве.

В украинском обществе есть четкое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы. Подтверждением этому, по мнению МИД, есть сотни тысяч украинцев, проживающих в Польше.

"В свое время вместе с Польшей мы достигли понимания, что историческое примирение возможно по европейскому христианскому принципу "Прощаем и просим прощения". Убеждены, что мы должны идти к примирению путем взаимного восприятия друг друга, а не навязывания своей точки зрения", - утверждают в МИД Украины.

В ведомстве добавили, что этот принцип польской стороне было предложено воплотить в практическую плоскость путем подписания и реализации соответствующей дорожной карты. Однако пока Польша не предоставила ответа на предложение украинского министерства.

Как известно, 2 ноября глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что его страна запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующие крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

Темы: МИДПольшаУкраина
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