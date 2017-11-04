Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция задержала водителя маршрутки, сбившего насмерть двух человек в Киеве

Суббота, 4 ноября 2017, 19:54
Полиция задержала водителя маршрутки, сбившего насмерть двух человек в Киеве
pexels.com

Столичная полиция задержала водителя маршрутки, который смертельно травмировал двух людей в Киеве, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщили правоохранители в Facebook.

"Водитель маршрутки, который в Оболонском районе смертельно травмировал двух человек задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в случае доказательства вины мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свобода с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

"Если вы стали свидетелем ДТП или имеете видеозаписи момента его совершения, просим обратиться в следственное управление ГУНП в г. Киеве", - добавили правоохранители.

Как известно, в субботу в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, возле метро "Героев Днепра" маршрутка насмерть сбила мужчину и женщину.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить перевозчиков столицы из-за гибели двух пешеходов.

Украинская правда

Темы: КиевДТПполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Киев
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: