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В Днепре 5 полицейских ранены взрывом гранаты

Воскресенье, 5 ноября 2017, 09:59

В Днепре пятеро полицейских получили ранения в результате взрыва гранаты во время выезда на вызов.

Об этом сообщили  в областном управлении полиции Днепропетровской области.

"Четверо полицейских в составе следственно-оперативной группы получили многочисленные осколочные ранения от взрыва гранаты, патрульный полицейский получил касательное ранение руки", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Самарском районе Днепра во время выезда на вызов "квартирная кража", где подозреваемые начали сопротивляться и применили 2 гранаты, предварительно Ф-1 и РГД-5, и огнестрельное оружие.

Начато уголовное производство по ст. 348 УК - "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

 
 
все фото - облуправление Днепропетровской области

Украинская правда 

Темы: Днепрполицияоружие
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