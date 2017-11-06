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Порошенко может подать проект антикоррупционного суда через две недели

Понедельник, 6 ноября 2017, 11:11

Президент Петр Порошенко призвал депутатов Верховной Рады создать рабочую группу по обсуждению предложений по созданию антикоррупционного суда, свой законопроект он готов подать через две недели.

Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко во время заседания согласительного совета.

"Президент призывает депутатов создать рабочую группу по внесению предложений о создании антикоррупционного суда. Без такой рабочей группы в дальнейшем будет трудно достичь консенсуса по данному вопросу ", - сказала Луценко.

"Если такая рабочая группа не будет создана, то через две недели президент подаст собственный законопроект по созданию антикоррупционного суда", - подчеркнула она.

Ранее народные депутаты отозвали свой законопроект о создании в Украине антикоррупционного суда, чтобы аналогичный документ смог подать в Верховную Раду президент Петр Порошенко.

В свою очередь депутат от "Самопомичи" Егор Соболев заявил, что не понимает, зачем создавать рабочую группу, поскольку ранее депутаты уже регистрировали свой законопроект об антикоррупционном суде.

"Законопроект был разработат и оценен Венецианской комиссией. Не понимаю, зачем стоит откладывать этот вопрос далее. Порошенко говорит, что подаст свой вариант документа через две недели, но депутаты в это время будут работать на округах и смогут присупить к рассмотру законопроектов только 5 декабря", - сказал Соболев.

От отметил, что во вторник парламент должен проголосовать за отзыв депутатского законопроекта об антикоррупционном суде, чтобы президент мог подать свой вариант.

Также лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что его фракция требует безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде и рассмотреть законопроект об антикоррупционном суде. 

Как известно, 17 октября спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Венецианская комиссия призвала украинских депутатов отозвать свои законопроекты, которые предусматривают создание антикоррупционного суда.

По его словам, когда соответствующий президентский документ будет зарегистрирован, Верховная Рада рассмотрит его.

Украинская правда
Темы: ЛуценкоПорошенкоАнтикоррупционный судВерховная Рада
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