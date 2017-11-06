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Бориспольский фармзавод экс-депутата Госдумы РФ арестован

Понедельник, 6 ноября 2017, 11:27
Бориспольский фармзавод экс-депутата Госдумы РФ арестован

Голосеевский райсуд Киева наложил арест на фармацевтический завод "Фармекс Групп", конечным бенефициаром которого является Александр Шишкин – экс-депутат российской Госдумы, действующий член Совета Федераций РФ.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" агентство "Интерфакс-Украина".

"Арест наложен по ходатайству БТА Банка, гражданского истца в уголовном производстве по хищению из банка более $6 млрд и легализации похищенных средств по предварительному сговору с иностранными гражданами", – отмечается в сообщении.

В юрфирме отметили, что махинации с фармзаводом на сумму около 3 млрд грн были частью незаконных сделок экс-владельца БТА Мухтара Аблязова.

"Суд сослался на ст. 5 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, обязывающую государство принимать меры относительно наложения ареста на имущество, в которое были конвертированы средства, полученные преступным путем", – отметили в "Ильяшев и Партнеры".

Как известно, завод "Фармекс Групп" размещается в Борисполе Киевской области (ранее – фармацевтический завод "Макс-Велл").

Ранее английские суды удовлетворили иски БТА против Аблязова и его подельников на сумму более $4 млрд. Кроме того, Лондонский суд приговорил банкира к 22 месяцам тюрьмы за лжесвидетельствование, однако от наказания банкир скрылся, а в июле 2013 года был задержан на Лазурном берегу во Франции.

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Темы: судпроизводствомедицинабанкиРосcия
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