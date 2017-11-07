Ващиковский Киев использует Варшаву

Польша долгое время безусловно поддерживала Украину, что очень важно для безопасности Варшавы, однако, в последнее время Польша признала, что Киев "использует" ее и рассчитывает, что она при любых обстоятельствах будет поддерживать Украину.

Об этом в эфире Польского радио "Trojka" заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, пишет Укринформ.

"До этих пор мы сжимали зубы, поскольку, учитывая нашу военно-политическую доктрину и безопасность, сохранение независимой Украины является бесценным. Однако мы признали, что нас используют, что Украина достаточно беззаботно смотрит на эту проблему и выходит из расчета, что мы безусловно будем поддерживать безопасность и независимость Украины, стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем - исторических или образовательных", - заявил Ващиковский.

Он добавил, что Польша открыто говорит: "российская агрессия не может быть отговоркой, чтобы не решать двусторонних проблем".

Глава польской дипломатии отметил, что "костью несогласия" в двусторонних отношениях является история, "в определенной степени" образование, а также возврат польской общине в Украине церковного имущества - костелов и приходских домов.

Ващиковский подчеркнул, что после визита во Львов 4-5 ноября он хочет встретиться с президентом РП Анджеем Дудой, но "нет для президента оптимистичных новостей".

Глава польской дипломатии отметил, что решение о том, ехать ли в Украину в середине декабря, Дуда должен принять самостоятельно, "но ситуация является достаточно сложной".

Он также затронул вопрос составления "черных списков" среди украинцев, которые, по словам Ващиковского, препятствуют на административном уровне проведению польской стороной эксгумаций в Украине, или "носят мундиры СС Галичина".

"Я могу сказать, что вотношении одного человека эта процедура уже введена в действие. Если она будет завершена, то в течение нескольких следующих дней я сообщу, о ком идет речь", - подчеркнул Ващиковский.

Польский министр также коснулся вопроса переговорного процесса вокруг урегулирования конфликта на востоке Украины. Он отметил, что Польши нет ни в одном формате переговоров по Донбассу, но если Украина будет пытаться решить конфликт в более широком кругу, то Польша в "распоряжении" Украины.

Глава МИД РП отметил, что три года назад Украина в переговорном процессе по Донбассу сделала ставку на Францию ​​и Германию, но сейчас эти страны заняты своими проблемами. Поэтому, по его убеждению, украинцы должны думать, "как сохранить адвокатов своей независимости и эту дилемму они должны решить самостоятельно".

Ранее Ващиковский заявил, что Польша уже очень давно выступила с собственными инициативами для сотрудничества с Украиной, теперь ждет шаги со стороны Киева.