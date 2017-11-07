Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российского журналиста не пустили в Украину: запрет на 5 лет

Вторник, 7 ноября 2017, 10:35

Служба безопасности Украины не пустила и запретила въезд в страну на 5 лет российскому журналисту, работнику государственного пропагандистского информагентства РФ Захару Виноградову.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Служба безопасности Украины запретила ему въезд на 5 лет", – сказала она.

Гитлянская напомнила, что СБУ принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в соответствии со ст. 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.

"Решение о запрете въезда в Украину принимается, если есть наличие достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения им общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие которого в компетенции СБ Украины", – отметила она.

 

Ранее российское издание РИА Новости сообщило, что их сотрудника, который работает обозревателем в редакции сайта www.ria.ru, в 6 утра высадили из поезда Москва — Одесса в Конотопе при проверке документов.

Темы: РосcияСМИСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: