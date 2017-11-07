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Коломойский подал иск к НБУ о защите деловой репутации

Вторник, 7 ноября 2017, 13:29

Бывший собственник Приватбанка Игорь Коломойский подал иск к Национальному банку о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Соответствующий иск зарегистрирован Печерский районным судом Киева 1 ноября, передают во вторник "Українські новини".

Ответчиками по иску являются Национальный банк, ООО "Риботто", физлицо Тарас Мирошник, ООО "Редакция газеты Закон и Бизнес", ООО "Информационное агентство Интерфакс-Украина", ООО "Киевский институт проблем управления им. Горшенина".

Третьими лицами по иску являются ООО "Инкерия и ООО "Инком 2001".

Текст судебного определения с требованиями истца пока не обнародован.

Как известно, Коломойский уже подавал иски в суд к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерству финансов и Приватбанку.

Темы: КоломойскийНБУсуд
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