Коломойский подал иск к НБУ о защите деловой репутации

Бывший собственник Приватбанка Игорь Коломойский подал иск к Национальному банку о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Соответствующий иск зарегистрирован Печерский районным судом Киева 1 ноября, передают во вторник "Українські новини".

Ответчиками по иску являются Национальный банк, ООО "Риботто", физлицо Тарас Мирошник, ООО "Редакция газеты Закон и Бизнес", ООО "Информационное агентство Интерфакс-Украина", ООО "Киевский институт проблем управления им. Горшенина".

Третьими лицами по иску являются ООО "Инкерия и ООО "Инком 2001".

Текст судебного определения с требованиями истца пока не обнародован.

Как известно, Коломойский уже подавал иски в суд к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерству финансов и Приватбанку.