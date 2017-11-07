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Власти Украины должны прекратить преследовать антикоррупционных активистов - Amnesty

Вторник, 7 ноября 2017, 17:28

Международная правозащитная организация Amnesty International обеспокоена тревожными тенденциями касательно права на объединение в Украине, поскольку власти планируют принять новые дискриминационные требования для негосударственных организаций и возбуждают уголовные дела против антикоррупционных общественных организаций в связи с их законной деятельностью.

Об этом говорится в заявлении организации.

"Украинская власть должна прекратить преследовать и запугивать активисток, активистов и общественные организации, а также, чтобы новые законопроекты чрезмерно не ограничивали их права на свободу выражения и на свободу ассоциации", - отмечают в Amnesty International.

Ее представители утверждают, что противоречивые законопроекты вредят независимым негосударственным организациям.

В частности речь идет о принятом Радой в марте 2017 новый законе "О предупреждении коррупции", который впоследствии подписал президент Петр Порошенко. В нем представлены новые обязательные требования к антикоррупционным активистам и активисткам.

Теперь они ежегодно должны предоставлять подробные декларации о личных средствах и активах, аналогичные декларациям, введенным для законодателей и государственных служащих в 2016 году.

В Amnesty отмечают, что власть не объяснила необходимость принятия новых мер против антикоррупционных активистов и активисток.

"Поэтому группы гражданского общества расценили это как удар, направленный против активистов и активисток, которые инициировали применение аналогичных мер к политикам и государственным служащим", - пишут в организации.

В Amnesty International подчеркивают, что новые требования по отчетности дискриминационные по своей природе и нацелены на антикоррупционных активистов и активисток, что нарушает их права на свободу выражения и на свободу ассоциации.

"Расследование и разоблачения коррупции не следует наказывать. Кроме того, из-за этого закона антикоррупционные активисты и активистки оказываются под давлением и угрозой преследований. Этот закон нарушает их право на частную жизнь, поскольку они вынуждены предоставлять свою личную информацию, включая их домашние адреса", - объясняют в правозащитной организации.

Те активисты, которые не подали декларации, могут понести уголовную ответственность в форме лишения свободы сроком до трех лет.

Темы: властьУкраинакоррупция
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